EL-HACIANE (MOSTAGANEM) : Des écoliers prennent des repas froids par un temps froid !

Chaque année, l’Etat alloue des crédits conséquents, aux APC pour qu’ils en fassent bon usage dans la prise en charge des écoliers et ceux des zones rurales en particulier en matière de la qualité de services de restauration, et d’assurance contre les maladies, notamment. Malheureusement, par ce froid hivernal, les écoliers du cycle primaire de cette commune ont encore pris des repas froids. C’est sous la supervision de Mme Kattaf Farida, chef de daïra de Aïn Nouissy, en termes de parrainage et d’accompagnement que, le lundi 27 janvier 2020, la mise sur pieds d’une commission de Daïra a permis d’effectuer une visite au niveau des écoles primaires ,de la commune d’El-Haciane. Composée de représentants des différents services techniques locaux et notamment des professionnels de santé, relevant de l’établissement public de santé de Mostaganem, ladite commission s’est penchée sur les conditions de scolarisation des élèves .Dans ce cadre, il s’agissait de s’assurer qu’un bon repas scolaire bien chaud soit effectivement servi en cette période de froid hivernal et que cela restera une des priorités absolues, non négociables .Entre autre, cette visite avait également pour but d’évaluer les mesures prises à la suite des recommandations qui ont été faites aux maires de même pour mettre les écoliers dans des conditions optimales devant leur assurer une bonne éducation ,au sein de leurs établissements respectifs. Par ailleurs, cette visite a été l’occasion, non seulement de relever les quelques insuffisances enregistrées, mais a permis notamment d’écouter les préoccupations des directeurs d'établissements ainsi que les travailleurs du secteur. A l’issue du tour d’horizon effectué par la commission de Daïra, élargie au secteur de la Santé, l’attention de ses membres a été retenue par le fait que les jeunes écoliers de la commune de Haciane ne recevaient que des repas froids, contre indiqués en ce moment par les spécialistes de la nutrition scolaire. C’est une situation qui a été jugée inacceptable et a obligé ladite commission a prescrire l'élimination, sans délais, du repas froid en faisant obligation à toutes les écoles de proposer à leurs élèves, uniquement des repas chauds. De nombreuses écoles ont également été l’objet de réalisation d’opérations d'entretien et de restauration grâce à la célérité, de la cheffe de l’exécutif de la Daïra avec le concours du président de l’assemblée populaire de la commune d’El-Haciane .Néanmoins, la commission avec tous ses membres, a insisté que, dorénavant, les repas chauds doivent êtres pleinement assurés, au profit des écoliers et soient considérés comme une priorité absolue.