EL-HACIANE : Le wali somme les entrepreneurs à accélérer le rythme

Des instructions strictes aux 3 entrepreneurs pour remédier aux retards observés, ont été adressées lors d’une visite d’inspection et de travail du wali à la zone industrielle de Bordjia. Ainsi, plusieurs projets ont été inspectés au niveau de la zone industrielle de Bordjia, dans la commune de Haciane relevant de la daïra d’Ain Nouissy lors d’une visite de travail effectuée par le wali, M. Rebhi Mohamed Abdenour en compagnie du secrétaire général de la wilaya, de la chef de daïra d’Ain Nouissy récemment installée et du P.APC de la localité de Haciane. Le wali s’est enquis sur l’avancement des travaux d’aménagement, première tranche au niveau de la zone industrielle d’une superficie de 200 hectares , concernant la réalisation des voies d’accès et des réseaux d’eau potable, d’assainissement, de communication, d’éclairage public, de gaz naturel. En effet, au cours de cette sortie, M. Rebhi a visité les chantiers de 11 entreprises en donnant des instructions strictes aux 3 entrepreneurs de renforcer leurs chantiers de réalisation avec des moyens humains et matériels nécessaires, pour remédier aux retards observés au cours de cette inspection sur le terrain. En ce sens, il a insisté sur le rythme d’avancement des travaux de réalisation. Cependant, des réunions régulières avec les investisseurs seront tenues par le wali en présence des directeurs de l’exécutif concernés afin de les encourager et de les accompagner à stimuler l’investissement et les investisseurs de la wilaya en particulier parce que la zone industrielle Bordjia et ses zones d’activités est qualifiée pour devenir un pôle économique et industriel d’excellence à l’avenir. Signalons que l’opération d’aménagement de la deuxième tranche de la zone industrielle de Bordjia démarrera sur une superficie de 200 ha supplémentaires des 1800 ha après l’achèvement des procédures administratives en place pour sélectionner les entreprises censées réaliser l’aménagement en question. Par ailleurs, le wali, Mohamed Rebhi a présidé dans l’après midi du jeudi 22 novembre de l’année en cours au cabinet de la wilaya, une réunion de travail concernant l’étude des préoccupations et propositions ayant été relevées à travers ses sorties sur le terrain lors des différentes visites et inspections à travers les daïras de la wilaya. Au cours de la réunion, des discussions ont porté sur les programmes de développement inscrits dans différents budgets en matière d’avancement des travaux. Puis, il a écouté les préoccupations qui ont été posées par les présidents des assemblées populaires communales pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Celle-ci veut une feuille de route pour prendre en charge d’une manière optimale les programmes de développement au niveau des APC et les inscrire comme priorités dans le programme 2019. Du coup, un certain nombre de sujets ont été abordés, notamment le programme d’exploitation des structures vacantes au niveau des daïras visitées, valorisation des recettes municipales, réception des citoyens et écoute de leurs inquiétudes, règlement des dossiers des habitations conformément à la loi 08-15. Il est important de respecter les délais de l’étude des dossiers et l’octroi de permis de construire avec la lutte contre l’habitat précaire.