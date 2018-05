EL HACIANE : L’auteur du meurtre d’un sexagénaire arrêté

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de la commune d’Aïn Nouissy, relevant du groupement territorial de Mostaganem, ont procédé à l’arrestation du meurtrier présumé d’un homme âgé de 66 ans qui résidait dans la localité de Ben Yahi à la commune d’El Haciane. Il s’agit du dénommé A S, âgé de 48 ans originaire de la wilaya de Chlef,, a-t-on appris de la cellule de communication et de presse du groupement de gendarmerie. L’affaire remonte au début de ce mois en cours quand le corps sans vie de la victime a été découvert par un citoyen jeté à proximité d’une terre agricole dans la commune d’El Haciane. Ce dernier a alerté la gendarmerie nationale de la commune d’Aïn Nouissy, qui dépêcha une équipe sur les lieux pour enquêter sur les circonstances du crime et identifier l’auteur. La même source a ajouté que le défunt a été poignardé par plusieurs coups de couteau. Notons qu’une voiture de marque Peugeot Partner, appartenant au sexagénaire, a été découverte stationnée sur la RN 17, à quelques mètres de la scène du crime. Après une enquête et des investigations approfondies, les gendarmes, ont pu identifier le présumé auteur qui répond aux initiales précitées. D’après les enquêteurs, le mis en cause se trouvait à El-Haciane le jour du crime et il fut le dernier à avoir appelé la victime sur son téléphone portable. Présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, le mis en cause a été écroué.