EL-HACIANE : Des lignes de haute tension menacent la vie des habitants !

Des dizaines d’habitants se sont mobilisés pour exprimer leur colère, refusant un tel dangereux projet. En effet, vivre en dessous des câbles hautement électrifiés survolent, à moins de deux mètres, d’une dizaine de maisons représentent un réel danger pour les riverains, déplorant ainsi le silence des autorités concernées vu que ce projet va priver cette localité d’autres projets récréatifs. Notons que cette localité est en cours de développement et manque de beaucoup d’infrastructures dont les écoles, polycliniques, des marchés de proximité, des espaces de loisirs et beaucoup d’autres choses qui ont été promises par les responsables concernés, mais n’ont pas encore vu le jour. Une réalité qui semble n'interpeller aucune autorité, se posant la question sur comment autorise-t-on la réalisation de tels projets près de dizaines de maisons sans se préoccuper de ses effets sur la santé du citoyen. Ce projet des lignes aériennes haute tension transitant de la centrale électrique de Mersa El Hadjadj d’Oran à celle de la wilaya de Mostaganem traversant 13 communes dont El Haciane a comme but de renforcer le transit relatif à l'évacuation de l'énergie à partir de la centrale d’Oran vers celle de Mostaganem. A cet effet, les habitants de la commune d’El Haciane interpellent le premier responsable de la wilaya à intervenir pour que ce projet soit réalisé dans une autre zone et pour éviter une catastrophe écologique. Cependant, le président de l’APC de la commune d’El Haciane a déclaré concernant ce projet que rien n’est confirmé sur sa réalisation dans la localité en question du fait qu’il n’a reçu aucune correspondance officielle des autorités locales de la wilaya de Mostaganem au sujet de ce projet et qu’il a été surpris par cette décision tout en affirmant qu’il va intervenir pour mettre au courant les autorités concernées afin de trouver une autre entreprise pour l’achèvement de ce projet.