EL HACIANE : 41 millions de dinars pour le développement local

Au cours de l'année en cours, la commune d’El Haciane, a bénéficié de projets de développement d'une enveloppe financière de 41 millions de DA, a-t-on appris d’une source de la wilaya. Les projets réalisés, ont été financés par le fonds commun des collectivités locales et ont été inscrits aux programmes communaux de développement et aux plans sectoriels, concernent l’aménagement des routes, l’approvisionnement en eau (AEP), l’aménagement urbain, l’aménagement des écoles primaires et la réalisation de stades de proximité. En effet, au cours de cette année, plusieurs projets ont été réalisés, à l’image de l'extension du réseau d'eau potable au niveau du douar « Baizia Laoudj » d’un montant de 1,9 million de DA , ainsi que la réalisation d’une route communale entre la cimetière de « Sidi Abdelkader » et le village de « Ben Yahi » d'un montant de 8,4 millions de DA ,cette opération comprenait également la réhabilitation et l'annexion administrative au niveau du douar « Kouara », en plus d’une somme de 1,6 million de DA réservée pour l’aménagement d'une salle de soins et d'une unité de dépistage et de suivi de santé scolaire (UDS) dans le village de Ben Yahi, cette dernière a été récupérée dans le cadre de l’exploitation des biens publics vacants . Cette collectivité locale a bénéficié également d’une opération de réhabilitation de trois écoles primaires situées dans le village de « Ben Yahi » et « El-Haciane », centre d’un cout de 10,9 millions de DA. Ainsi que la réalisation de 2 stades de proximité au niveau de « Kouara » et le centre de la commune d’un montant de 12 ,3 millions DA

