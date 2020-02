EL-GHOMRI (MASCARA) : Les habitants du douar Kouamlia demandent une école

Les habitants du Douar Kouamlia relevant de la commune d'El-Ghomri, daïra de Mohammadia, souffrent du manque d'eau potable pour laquelle, ils sont obligés de parcourir de longues distances afin de l'acquérir sur les dos des animaux et ce face à la réticence des automobilistes à emprunter les routes visiblement impraticables qui sont dans un état très dégradé, de par leur usure, se transformant durant les pluies en flaques d'eau, que même les habitants évitent. Ces derniers lancent un appel urgent aux autorités locales et de wilaya leur demandant de procéder au goudronnage des divers accès menant à leurs habitations et à la route nationale n°4 pour tenter leur chance de trouver un véhicule ou un bus pour les différentes courses quotidiennes. Les citoyens de ce douar expriment aussi leur désagrément quant à l'absence de l’électricité dans certaines habitations et leur mécontentement face au phénomène croissant des chiens prédateurs errants, qui ont perturbé la circulation des enfants au douar, en particulier, ceux scolarisés qui se rendent à une école loin de plus de 3 kilomètres. En ce sens, les parents demandent aussi que leur douar soit doté d'une école primaire.