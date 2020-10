EL-EULMA (SETIF) : Le corps d’une trentenaire découvert brûlé dans une forêt

Le corps carbonisé d’une jeune femme trentenaire a été retrouvé au niveau de la forêt de Faïd Gharib, à El Eulma, dans la wilaya de Sétif. Les éléments les services de le protection civile de le wilaya de Sétif on trouvé, mercredi, soir aux alentours de 21h, le corps sans vie d’une jeune femme, âgée de 32 ans, brûlée et couverte sous une pile de roues, dans la forêt de Faïd Gharib, dans la commune d’El Eulma, wilaya de Sétif. Le corps de la victime a été transféré vers le service mortuaire de l’hôpital Saroub El Khatir, à El Eulma, dans la wilaya de Sétif. Le transfère a été effectué sous la supervision du procureur de la République, ainsi qu’un médecin légiste. Aucune précision concernant la raison et les circonstances de ce crime crapuleux n’ont été communiqué par ce corps sécuritaire. Toutefois, une enquête a débuté afin de mettre en lumière les causes exactes de ce féminicide.