EL DJELFA : Une femme tue sauvagement son ex-mari

Une femme a assassiné son ex-mari avant de le démembrer et de le brûler, au niveau d’un quartier de la localité d’El Djelfa, au sud de la capitale, a-t-on appris de sources locales. En effet, selon la même source, la prévenue a brutalement ôté la vie à son ex-mari avant de le démembrer et de le brûler dans un grand feu qui a interpellé les habitants de la localité. Ce crime odieux a provoqué l’émoi parmi les habitants de la localité qui ont informé les services de la Protection Civile de l’incendie qui s’est déclaré dans le quartier. Une fois sur place, les éléments de la Protection Civile de la wilaya d’El Djelfa ont maitrisé l’incendie. Toutefois, le personnel de sécurité a remarqué la présence d’éléments étranges sur les lieux de l’incendie, et a fait immédiatement appel aux services de Police de la localité. Le rapport des experts scientifiques présents sur les lieux a permis de confirmer l’hypothèse du meurtre. A noter que la meurtrière a été interpellée par les éléments de la police de la wilaya d’El Djelfa, et une enquête a également été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce crime odieux.