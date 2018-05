EL BRAYA (ORAN) : Une enveloppe de 45 milliards pour des projets structurants

M. Benaissa Cheraka, a bien déclaré devant toute l'assistance qu'il va intervenir auprès des services de la wilaya pour débloquer une situation financière en conséquence pour la concrétisation des projets cités en référence, chose qui a été approuvée par la hiérarchie. Cette somme de 45 milliards de dinars est destinée pour les réalisations des projets structurants inscrits dans le cadre du programme d'amélioration urbaine, du fait que cette municipalité manquait de toutes les commodités nécessaires à savoir, l'absence du réseau d'assainissement, l’éclairage public et le réhabilitation de la voirie. Dans ce registre, le président de cette collectivité locale a indiqué que la commune a bénéficié de 5 opérations réparties sur le chef-lieu de la commune, la cité 75 logements et la localité de Khedaimia, mais concerne aussi le projet de la protection des zones du village des inondations qui est estimé à 63 milliards de centimes, qui à maintes reprises les habitants d'El Braya ont lancés des cris de détresse aux autorités locales pour trouver une solution à ce problème qui perdure. Ils revendiquent une prise en charge dans les plus brefs délais, afin d'éviter le scénario de l'hiver dernier, du fait que leurs maisons ont été inondées. Selon les riverains «à chaque averse l'oued déborde et notre quartier se transforme en grand bassin. L'oued dégage des odeurs nauséabondes qui menacent notre santé et celle de nos enfants. Ces derniers sont contraints de manquer leurs cours». Des citoyens habitant à quelques mètres seulement de l'oued sont menacés par les crues. Une proximité menaçante due à l'augmentation du niveau de la rivière et son débordement fréquent en cette période de l'année. A ce titre, la commune va bénéficier d'un important projet de protection. Le cahier des charges relatif à cette opération a été élaboré. Le projet consiste en la réalisation de digues ou retenues collinaires, une conduite de refoulement des eaux pluviales, une galerie d'assainissement et un bassin de stockage des eaux pluviales.