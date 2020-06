EL-BAYADH : Un individu arrêté pour détention et vente de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 1ère sûreté urbaine de wilaya d’El Bayadh viennent d’arrêter un individu en possession de comprimés de psychotropes. Le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya d’El Bayadh précise que c’est au cours de l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la 1ère sûreté urbaine munis d’un mandat de perquisition se sont rendus au niveau du domicile d’un suspect signalé comme dealer. La perquisition du domicile indiqué a permis de saisir 150 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline, une arme blanche prohibée et une somme d’argent provenant de la vente. Le mis en cause dans cette affaire a été présenté, mardi dernier, près devant le procureur de la République près le tribunal d’El Bayadh.