EL BAYADH : Un décès par la rougeole et 20 cas recensés

20 cas de rougeole et un décès ont été enregistrés et confirmés dans la wilaya d’El Bayadh, et ce, depuis le début Août et jusqu'à la première semaine de ce mois en cours a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. En effet, un bébé de 14 mois contaminé est décédé suite à des complications dans son état de santé, alors que le reste des contaminés et dont l’âge varie entre 10 et 16 ont été pris en charge au niveau de l’établissement sanitaire Mohamed Boudiaf a affirmé le chef de service de pédiatrie au niveau de l’hôpital tout en soulignant que parmi ces cas touchés par la rougeole, un seul cas est en état grave et que le reste des cas est stable et bien maitrisé, conclut ce dernier.