EL-BAYADH : Saisie de 5 quintaux de kif près de Boussemghoun

Un véhicule tout terrain de marque Toyota Hilux immatriculé à Ghardaïa chargé de 5 quintaux de kif traité a été intercepté par les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Boussemghoun travaillant en étroite collaboration avec le secteur opérationnel d’El-Bayadh. Cela est arrivé dans la matinée de samedi dernier au niveau d’un barrage de contrôle routier dressé par la gendarmerie au niveau de la bifurcation de la route reliant Boussemghoun à Hamman Ouarka. Un véhicule tout terrain de marque Toyota Hilux immatriculé à Ghardaïa a rebroussé chemin à la vue du barrage. Une course poursuite s’est engagée. Les gendarmes sont parvenus à retrouver le véhicule abandonné quelques kilomètres plus loin. Le ou les narcotrafiquants ont disparu dans la nature. Le véhicule était chargé de 20 colis de kif traité pesant chacun 25 kg. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie territorialement compétente pour remonter aux convoyeurs et par de là aux destinataires de cette importante quantité de drogue et démanteler ainsi ce réseau transnational de trafic de drogue. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les forces de sécurité ayant pour charge la défense du territoire national contre toute intrusion.