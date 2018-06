EL BAYADH : Saisie d’un quintal de kif traité

Un quintal de kif traité a été saisi et deux personnes ont été arrêtées par la brigade divisionnaire de Boussemghoun relevant de la wilaya d’El Bayadh, dans la région désertique de la localité de Banoud, à l’extrême sud de la wilaya. Selon le corps constitué, l’opération a été effectuée lors d’une patrouille des douanes au niveau de la zone frontalière de la wilaya. Une intervention qui a pris l’allure d’une véritable course-poursuite entre les douaniers en service et les narcotrafiquants qui ont pris la fuite a bord de leur véhicule utilitaire. Ne pouvant plus tenir face à la poursuite des douaniers, les deux trafiquants ont fini par se rendre et se faire arrêter. Apr2s une fouille minutieuse du véhicule passé au peigne fin, les douaniers ont fini par découvrir le pot aux roses, dont la présence de 04 colis où la drogue était dissimulée. Agés de 29 et 30 ans, les deux mis en cause ont révélé que la drogue provenait de la frontière ‘’ouest’’ du pays. Ces derniers ont été présentés devant le procureur de la république auprès du tribunal de Labiod Sidi Cheikh.