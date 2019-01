EL BAYADH : Plus de 150 kg de viande douteuse saisis

Depuis la déclaration de la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants dans différents endroits du territoire national et la mesure prise pour la fermeture des marchés aux bestiaux, les brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya d’El Bayadh redoublent de vigilance et mènent plusieurs visites d'inspection visant la préservation de la santé du consommateur. Selon une source bien informée, une opération de ce genre combinée avec la police s’est soldée par la saisie de plusieurs carcasses d’agneaux d’un poids global de 150, 700 kg ne portant pas l’estampille du vétérinaire. Cette quantité de viande de provenance douteuse était dissimulée dans l'arrière-boutique de la boucherie. La même source précise que 15 quintaux et 50 kg de sel non iodé exposés à la vente ont été saisis chez un dépositaire.