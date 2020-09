EL-BAYADH : La BRI arrête 4 individus faisant l'objet de mandats d’arrêt

Dans le cadre de la lutte contre la violence et la délinquance, la sûreté de wilaya d'El-Bayadh a organisé le week-end dernier une opération coup-de-poing à travers les différents quartiers de la ville. Les opérations de contrôles de documents qui ont touché 300 véhicules et 200 motocycles ont permis de récupérer 6 motocycles signalés comme volés. De leurs côtés les brigades pédestres de la BRI déployées dans les endroits sensibles de la ville ont procédé au contrôle d'identité de 500 individus parmi lesquels 70 ont été interpellés pour port d'armes blanches prohibées et 40 autres en état d'ébriété manifeste. Au cours de l'enquête ouverte, les éléments de la BRI ont découvert que quatre individus figurant parmi les personnes interpellées faisaient l’objet de mandats d'arrêts pour leurs implications dans différents délits.