EL-BAYADH : Baisse significative du prix du mouton

Hier mercredi, le chef du bureau de la Fédération nationale des éleveurs, M. Moulay El-Tayeb a déclaré que les prix du bétail sont revenus à la stabilité ces jours-ci après avoir enregistré une augmentation de la demande en prévision de l’Aïd Al-Adha, avec une grande abondance du produit durant cette période. Le prix du mouton oscille ces jours-ci, ajoute le même orateur, entre 25 mille et 50 mille dinars, et «ces prix restent raisonnables pour le citoyen, mais pour les fidèles, ils sont encore relativement bas, surtout face à la hausse imaginative des prix des aliments cette année, qui s'élevait à 4 mille dinars le quintal, par rapport à la saison dernière qui n'a pas dépassé le seuil de 2200 dinars. " En plus, M. Moulay El Tayeb a mentionné la sécheresse qu’a connue la région en cette saison, et les coûts des médicaments pour le bétail, qui ont flambé, ainsi que le coût d'élevage des bestiaux, qui affectent les professionnels de cette division. Par ailleurs, il a souligné que «l’instabilité » des prix des moutons ces jours-ci et la baisse qui était estimée à environ 6 mille dinars par tête est principalement due à la fermeture des marchés hebdomadaires réguliers du bétail et l’interdiction des mouvements de bestiaux et des circulations entre les wilayas, en particulier les villes du nord, ce qui a grandement affecté la stabilité des prix. Le même responsable a appelé à cet égard les services spécialisés de la wilaya de mettre en place des points de vente réguliers à répartir entre les différentes communes dans lesquelles des mesures préventives sont prises en compte pour éviter les frictions et les rassemblements, en allouant des espaces ouverts à la vente pour préserver la santé des citoyens et en permettant aux fidèles de commercialiser leur bétail, indiquant que le processus de vente se déroule actuellement à travers un certain nombre de marchés, parallèlement et par vente directe au niveau des troupes d'éleveurs et à travers les axes des routes nationales. De son côté, le chef de la Chambre d'agriculture de wilaya, M. Bouazza Lakhdar a confirmé que les marchés et les garages non autorisés attirent de nombreux commerçants et citoyens de différentes wilayas du Pays, pour l'acquisition de bétail après la fermeture des marchés irréguliers, en prévision de l’Aïd Al-Adha., qu’à peine quelques jours nous séparent.