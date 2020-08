EL BAYADH : Accident mortel de circulation sur la RN118

La route nationale N°118 reliant Adrar à El-Bayadh, sur le tronçon entre la commune d'El-Benoud wilaya d'El-Bayadh, et Tenerkuk, dans la wilaya d'Adrar, à 80 km d’El Benoud, a été le théâtre avant-hier à 20h13 minutes, d’un accident mortel de la circulation ayant causé la mort d’une personne. Il s’agit du renversement d'une voiture de tourisme avec à son bord quatre personnes d'une même famille. Une personne a été tuée sur place et trois blessés ont reçu les premiers soins sur place et ont été évacuées au centre de santé d’El Benoud par les agents de la protection civile du centre avancé d’El Benoud. La victime originaire de la commune de Daldol est un imam à la wilaya d'Illizi et se trouvait avec sa petite famille composée de l’épouse de 30 ans et de deux enfants de 5 et 3 ans.