EL BAYADH : 8 morts dans une collision à Bougtob

Huit personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées suite à une collision entre un taxi inter-wilaya et deux camions, survenue, hier, samedi 22 décembre 2018 près de Bougtob, dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris des services de la protection civile. Le drame s'est produit à 6h30, à 5 km de Bougtob, lorsqu'un taxi faisant la liaison entre El Bayadh et Oran est entré en collision avec deux camions, a-t-on indiqué de même source. Un premier bilan fait état de 8 morts et de deux blessés grièvement atteints alors que trois autres personnes se trouvent dans un état de choc.Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Bougtob où ont été également évacués les blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.