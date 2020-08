EL-BAYADH : 600 cas de piqures scorpioniques en 6 mois

La wilaya d’El Bayadh a enregistré 600 cas de piqures de scorpion au cours du 1er semestre de cette année en cours, selon la direction de la Santé et de la Population. La même source indique que ces cas avaient été enregistrés dans les différentes communes de la wilaya, dont 96 cas à la commune d'El Bayadh, 77 à El-Raqsa, 67 cas à El-Baied de Sidi Sheikh, 64 cas à Boukotb et 61 cas à Brzeina. Notons que la Direction de la santé et de la population a fourni environ cinq mille doses de vaccin anti-toxine scorpion pour soigner les blessés, selon la même source. Il est utile de préciser que les piqures au scorpion augmentent annuellement, surtout en été, et ce en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le manque de commodités urbaines dont l'absence de l'éclairage public, la prolifération des déchets dans l'environnement. A cela s’ajoute la multiplication des scorpions. Le retard dans le transport des blessés vers les centres sanitaires, ainsi que le recours aux médicaments par les méthodes traditionnelles, figurent parmi les principales causes de décès et de détérioration de l'état des blessés, selon la même source. Pour rappel, l'année dernière, la wilaya d’El Bayadh a enregistré 2,508 cas de morsures de scorpion, où l’on déplore un décès.