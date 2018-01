EL BAYADH : 36 nigériens déplacés vers le centre de transit de Tamanrasset

36 ressortissants nigériens ont été conduits d’El Bayadh vers le centre de transit de la wilaya de Tamanrasset en prévision de leur rapatriement dans leur pays, a-t-on appris mercredi du directeur de wilaya de l’action sociale M. Moumene Laid. Ce dernier a souligné que cette opération dirigée par les services de la wilaya s’est déroulée dans de bonnes conditions d’organisation. Les ressortissants nigériens résidants clandestinement dans la wilaya ont été regroupés au niveau de l’annexe de Dar Errahma au chef-lieu de la wilaya. Ces ressortissants ont eu droit à des examens médicaux nécessaires par les services de la santé de la wilaya dans le cadre de la prise en charge sanitaire avant leur transfert, il leur a été offert également des habits et des repas, a-t-on fait savoir. Les mêmes services ont veillé au rapatriement des ressortissants dans les meilleures conditions humaines, la dignité et la sécurité, a-t-on affirmé. Pour rappel, les autorités algériennes ont décidé auparavant en collaboration avec leurs homologues du Niger de poursuivre les opérations de rapatriement des ressortissants nigériens résidants clandestinement en Algérie, dans le cadre des démarches et des efforts des deux pays pour faire face au phénomène de l’émigration clandestine.