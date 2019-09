EL-BAYADH : 3 cadres de l’OPGI et un entrepreneur sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal d’El-Bayadh vient de placer mercredi dernier trois cadres de l’OPGI et un entrepreneur sous contrôle judiciaire. L’enquête ouverte par la brigade économique relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’El-Bayadh a révélé des malversations concernant un faux et usage de faux dans des documents administratifs et financiers pour l’octroi d’indus avantages lors d’une passation de marché au profit d’un entrepreneur. Le procureur de la République près le tribunal d’El Bayadh a déféré les personnes impliquées dans cette affaire qui défraie la chronique locale devant le juge d’instruction. A la fin de l’instruction, ce dernier a placé le chef du comité de marchés de l’OPGI, le chef de service des marchés, et une fonctionnaire du même service ainsi qu’un entrepreneur connu sur la scène locale sous contrôle judiciaire en attendant leur comparution devant le juge.