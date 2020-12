EL-ANÇOR (ORAN) : Retard dans la réception des logements sociaux

La commune balnéaire d'El Ançor à double vocation touristique et agricole connait un manque flagrant dans la réalisation de différents projets de développement qui traînent depuis 2009 et accusent des retards considérables dans leurs réception. Si l'on cite le projet de la Maison de la Jeunesse inscrit depuis 2010 dans la commune d'El Ançor, dont le taux de pourcentage de travaux est de 95 % et n'est pas encore à ce jour réceptionner pour des motifs de lenteur administrative ou de moyens financiers. Pire encore, le projet de réalisation des 50 logements sociaux, du chef-lieu de la commune d'El Ançor qui depuis 2009 en compagnie de ceux du projet de 50 logements ruraux à Guedadra et ceux des 50 à Sidi Hammadi avancent à pas de tortue depuis 2010. Ils n'ont pas encore vu la lumière jusqu'à ce jour, en plus des 100 logements sociaux qui sont implantés au niveau de la route des Andalouses, dont les travaux de construction ont démarré en novembre 2012 et n'ont pas encore vu la lumière et dont le taux de construction ne dépasse pas les 5%. Ils sont à l'arrêt depuis plus de 8 ans, et en dernier lieu l'on nous cite le fameux grand projet des 500 logements sociaux qui a été lancé en 2012, dont le taux des travaux a atteint les 90%. Il devait être réceptionné et distribué en novembre 2019, malheureusement il a été reporté en raison des retards dans les travaux de finition qui jusqu'à l'heure actuelle n'ont pas encore été achevés ni encore moins réceptionnés pour leur attribution dans les meilleures délais.