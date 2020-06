EL ANÇOR (ORAN) : Des dizaines de familles privées de gaz de ville

Après que l'entreprise chargée du raccordement en gaz de ville ait abandonné le chantier, des dizaines de familles résidents dans la rue des Martyrs du chef-lieu de la commune d'El Ançor sont privés du raccordement en gaz de ville depuis des années. Elles ne savent pas à quel saint se vouer et elles sont contraintes de se ravitailler par taxis et/ou clandestin, en gaz butane, auprès des stations de services des villages de Bousfer et de Ain Turck, moyennant des sommes de 1000 Da la course, en plus le prix du remplissage de la bouteille de butane soit 250 Da. Selon la déclaration du représentant du quartier qui nous a informé : « l'entreprise chargée du raccordement en gaz de ville dans la commune d'El Ançor a abandonné le chantier, laissant les résidents de cette rue du Martyr sans raccordement au réseau de gaz ville ni encore moins l'absence de l'installation des compteurs. Selon notre même interlocuteur, l’ex-wali Cherifi Mouloud a instruit les responsables de Sonelgaz d’alimenter nos logements en gaz de ville, mais aucune suite favorable n’a été donnée », s’insurge un groupe de locataires. Les familles estiment qu’il y a deux poids, deux mesures, puisque les autres résidents ne vivent pas cette situation. ‘’Et comme un malheur ne vient jamais seul, voilà que depuis plusieurs années, privés de ce produit du gaz qui nous fait souffrir le martyre au quotidien et surtout durant la saison hivernale, on a beaucoup souffert avec nos enfants à bas âge du froid. ‘’En attendant, les 10 familles devront prendre leur mal en patience jusqu’à l’intervention de l'actuel wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader pour pouvoir régler cet épineux problème de l'absence de raccordement Au gaz de ville en cette période du confinement du Coronavirus.