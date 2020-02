EL-AMRIA (AIN TEMOUCHENT) : Deux individus arrêtés en possession de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des psychotropes ainsi que le commerce informel, les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté de daïra d’el-Amria sont parvenus à arrêter deux individus spécialisés dans la commercialisation de psychotropes et boissons alcoolisées sans autorisation. L’opération est survenue après l’exploitation d’une information faisant état de la présence d’un suspect s’adonnant à la vente de psychotropes aux jeunes de la ville. Après enquête, les policiers arrivèrent à identifier le suspect, R.S. 27 ans et procéder à son arrestation. La perquisition de son domicile a permis la découverte de 19 comprimés psychotropes de différentes marques. Lors de l’enquête l’inculpé dénonça son principal fournisseur en l’occurrence B.A. 27 ans. La perquisition du domicile de ce dernier a permis la découverte de 20 comprimés psychotropes, 48 bouteilles de spiritueux de différentes marques ainsi qu’une somme d’argent évaluée à 186.500.00 dinars. Présentés par devant le procureur près le tribunal de Hammam Bouhajar, les deux mis en cause ont été placés en détention préventive.