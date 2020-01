EL-AMRIA (AIN TEMOUCHENT) : Arrestation de cinq cambrioleurs de domiciles

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les éléments de la sûreté d’El-Amria ont procédé à l’arrestation de cinq individus en flagrant délit de cambriolage d’un domicile d’un citoyen résidant en France. L’opération est intervenue suite à un appel téléphonique au numéro vert de secours à savoir, le 17 faisant portant sur un bruit émanant d’un domicile non occupé. Le déplacement rapide des policiers vers le domicile signalé a permis l’arrestation de trois personnes en l’occurrence B.Y. 23 ans, A.A. 21 ans et B.B. 22 ans en flagrant délit de vol sur le toit de la maison. Ils étaient, en possession des objets cambriolés ainsi qu’un arrache-clou. Il a été également procédé à l’identification et l’arrestation le même jour de deux autres membres de la bande de malfaiteurs ayant participé au vol et chargés du transport des objets volés à bord d’une voiture .Présentés par devant le procureur près le tribunal d’El-Amria, B.A. , A.A. et B.Y ont été placés en détention préventive. Quant à B.L., il été placé sous contrôle judiciaire .Le communiqué de la sûreté de wilaya rappelle que le code de procédure pénale garantit la protection des témoins dont ceux qui appellent sur les numéros vert de la DGSN . Il est utile de signaler que la sûreté de wilaya reste prête en permanence à prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers le numéro vert mis gratuitement à leur disposition afin de signaler les différents crimes et dépassements .