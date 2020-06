EHU D'ORAN : Des patients par terre pour manque de chaises roulantes

Des patients atteints de maladies vasculaires qui se sont présentés au service spécialisé à l’EHU pour une auscultation auprès des professeurs spécialistes ont été surpris par le manque de chaises roulantes pour les patients dont certains n'ont pas pu avoir cet accessoire pour se reposer dans la salle d'attente en attendant leur tour de visite. Le deuxième constat est l'absence des agents d'accueil pour accompagner les malades qui ne peuvent pas se tenir debout. Un constat amer. Face à un staff médical souvent désabusé ou insuffisant, des incidents et actes de violences se produisent souvent entre les familles accompagnant le patient et les soignants. Ces derniers qui ont fini par exprimer clairement leur refus d’être la première victime d’un secteur qui peine de plus en plus à accomplir sa mission. Et la mal-gestion est le coup qui viendra achever le peu d’humanisme qui reste de nos hôpitaux.