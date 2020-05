EHS ‘’EL-HADI FLICI’’ D’ALGER (EX-HOPITAL EL KETTAR) : La République de Corée fait un don d’équipements médicaux

Un don en équipements médicaux d’une valeur de 5850 dollars américains sera remis aujourd’hui jeudi 21 mai 2020 à l’EHS ‘’El-Hadi Flici’’ d’Alger (ex-hôpital El Kettar), a annoncé l’Agence Coréenne la Coopération Internationale KOICA dans un communiqué. Le don inclus 135 uniformes médicaux, 114 visières médicales de protection, 116 boîtes de gants médico-chirurgicaux et 1163 unités de gel hydro-alcoolique. Le directeur de KOICA en Algérie, Monsieur KIM Keungil et Monsieur Samir CHENAK, membre de « l’Association Corée Alumni Algérie », chef de département technico-économique au ministère des travaux publics et du transport ainsi que Monsieur Nessaibi SADEK, membre de « l’Association Corée Alumni Algérie » et professeur en management à l’université ITFC d’Alger seront accueillis par le docteur Zmit, chef de service d’infectiologie, ainsi que les membres de son service, lesquels ont manifesté leur appréciation pour cette aide en ces temps difficiles de pandémie. Cette contribution aspire non seulement à soutenir l’initiative du gouvernement algérien dans la lutte contre le COVID-19 mais également à appuyer les efforts louables du personnel médical algérien, en participant à leur protection, en toutes circonstances, lors de leur contact avec les patients atteints.