EGYPTE : Des dizaines de supporters algériens bloqués au Caire

Au lendemain du sacre de l’équipe nationale de football qui a remporté la finale de la coupe d’Afrique des nations face à la sélection sénégalaise qui s’est déroulée en Egypte, des dizaines de supporters algériens se sont retrouvés bloqués au Caire. Après avoir rallié rapidement la capitale égyptienne via le pont aérien déployé par les autorités algériennes, le retour qui devait être une simple formalité, s’est transformé en un véritable calvaire pour ces supporters. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes, d’après les vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Il y a même des supporters algériens qui ont été tabassés par les forces de sécurité égyptiennes déployées en grand nombre à l’aéroport international du Caire. En dépit des assurances des autorités algériennes de rapatrier tous les supporters algériens au lendemain de la finale de la CAN, plusieurs supporters nationaux sont coincés dans la capitale égyptienne, et silence radio des autorités qui ont annoncé en grande pompe l’opération du pont aérien entre l’Algérie et l’Egypte pour permettre aux supporters de se déplacer au Caire pour soutenir l’équipe nationale. Dans un communiqué publié samedi soir, Air Algérie a informé qu' « un dispositif spécial a été déployé pour rapatrier l’ensemble des supporters de l’équipe nationale ». Selon la compagnie aérienne nationale « un travail acharné des équipes de la compagnie a permis d’effectuer 11 vols »au courant de la journée de ce samedi, ajoutant que 2 vols ont été programmés pour la nuit de samedi et 7 vols au courant de la journée de ce dimanche.