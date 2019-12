EFFONDREMENT PARTIEL A LA CITE ST PIERRE A ORAN : 18 familles en danger au 5 rue Bab El-Oued

En effet, la vingtaine d’enfants qui habitent cet immeuble et leurs parents étaient encore au lit quand une partie du plafond de la bâtisse s’est effondrée. Notons que les 18 familles qui habitent cet immeuble ont à maintes reprises, interpellé les autorités concernées pour la restauration des parties communes qui représentent un état de dégradation très avancée mais sans succès. « Nous avons adressé une lettre signée par tous les voisins, le 30 janvier dernier à l’OPGI suite à l’effondrement d’une partie des escaliers. Une commission a été dépêchée 2 jours après pour inspecter les lieux « … Ils ont dit qu’ils allaient revenir et qu’ils allaient prendre en charge la restauration des escaliers mais depuis , rien n’a été fait », a expliqué un des habitants de cet immeuble. ‘’La situation se dégrade de plus en plus’’, a ajouté un autre. « Après des semaines d’attente, nous avons été obligés de réparer les escaliers nous mêmes alors on a fait appel à un maçon qui les a un peu bricolés », a déclaré un troisième habitant. «L’immeuble relève de l’OPGI et tous les voisins payent leurs loyers », a précisé une mère de famille qui s’est dite révoltée par cette « indifférence » des responsables concernés. Les habitants du 5 rue Bab El Oued ont déclaré qu’ils adressent des correspondances pour demander la restauration de leur immeuble depuis plus de 2 ans. « ça fait plus de deux années que nous écrivons à l’OPGI même avant la dégradation des escaliers, nous avons demandé la réhabilitation de la bâtisse même si on devait payer mais en vain », ont indiqué nos interlocuteurs. « En janvier quand nous nous sommes rendus à l’OPGI pour réclamer, on nous a demandé d’écrire une autre lettre, en nous expliquant qu’ils ne pouvaient pas trouver les anciennes demandes car les responsables ont été changés et les lettres seraient surement perdues », a ajouté un des habitants qui a indiqué que la bâtisse est encore solide en précisant que seules les parties communes étaient délabrées . Il faut noter dans ce même ordre d’idées qu’en cette période de mauvais temps, les occupants des anciennes bâtisses du centre-ville d’Oran vivent sur les nerfs. Ils sont très attentifs aux « craquements » des murs et des plafonds qui menacent de s’effondrer à tout moment.