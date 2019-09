EFFONDREMENT D'UN VIEIL IMMEUBLE A VALERO : Deux femmes coincées dans les décombres secourues

Les occupants des anciennes bâtisses menaçant ruine, implantés au niveau de l'ensemble des quartiers populeux de la ville d'Oran sont confrontés en permanence au danger qu'ils encourent des différents effondrements à l'image de celui du quartier de Valero, où on enregistre deux femmes coincées sous les décombres d'un effondrement partiel d’un vieil immeuble relevant du vieux bâti au centre-ville d’Oran. Il s’agit de deux femmes âgées de 43 et 80 ans qui étaient coincées au troisième étage de l’immeuble sis à la place Valero dont le toit s’est effondré. Elles ont été secourues et ne présentent pas de blessures. Les services de la protection civile ont mobilisé pour cette opération, d’importants moyens humains et matériels dont 20 pompiers de différents grades, un camion de secours, un autre avec ascenseur mécanique et une ambulance. A noter que la protection civile a enregistré, lundi et mardi, 9 accidents de la circulation faisant 14 blessés à des degrés différents de gravité sur les réseaux routiers de la wilaya.