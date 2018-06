EFFONDREMENT D’UN TOBOGGAN GONFLABLE : Déjà des blessés à Medinatic

Un toboggan gonflable s’est effondré ce vendredi soir vers 23h30 à la Medinatic, la nouvelle cité de loisirs située à El Achour à Alger, rapportent des témoins de la scène. Plusieurs enfants ont été blessés, dont deux fillettes qui ont été évacuées en ambulance. « Le toboggan s’est effondré sur une barrière, c’est pour ça que beaucoup d’enfants ont été blessés », raconte Ghiles, un témoin de la scène qui accompagnait son fils à cette nouvelle cité de loisirs récemment inaugurée. « J’ai sorti moi-même deux enfants », confie le témoin qui précise que cela aurait pu tourner à la catastrophe. Medinatic 2018 qui a ouvert ses portes mardi dernier est comme la décrivent ses concepteurs, « un lieu de loisirs et de culture, et un espace familial pour les jeunes et les moins jeunes désirant passer un moment de détente, de divertissement ou encore de culture ».