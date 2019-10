EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE : Deux personnes tuées à Oran

Deux personnes ont été tuées dans l’effondrement d’un immeuble précaire dans la wilaya d’Oran, à l’Ouest du pays. Un immeuble, situé à rue Debka Sadek au centre-ville d’Oran, s’est effondré très tôt ce mercredi matin, indiquent plusieurs médias. Les services de la Protection civile ont pu sortir deux corps qui étaient ensevelis sous les décombres. Il s’agit d’une femme et d’un homme âgés respectivement de 41 ans et 53 ans, précise-t-on. L’opération de recherche se poursuit toujours et le bilan reste toujours provisoire. La protection civile a mobilisé plusieurs unités.