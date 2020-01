EDUCATION : Vers la révision du système pédagogique

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant dimanche l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique à travers l'allègement des programmes scolaires. Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, le Président de la République a mis en avant "l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles". Le chef de l'Etat a, en outre, souligné l'importance d'établir un lien entre l'université et le monde du travail afin qu'elle soit "la locomotive de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, et ce à travers la création de pôles d'excellence universitaires". Dans le domaine de l'information, le Président de la République a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n'a de limites que la loi, l'éthique et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la presse électronique".