EDUCATION : Vers la numérisation des établissements scolaires

Le ministère de l’Éducation nationale a décidé de numériser tous les établissements scolaires. À cet effet, il a annoncé l’ouverture d’une interface sur la plateforme numérique du ministère de l’Éducation via le compte du directeur de l’établissement d’enseignement, afin d’enregistrer les informations relatives à la connexion à Internet et de mettre à jour le numéro de téléphone de l’établissement. Ce processus permet également de saisir avec précision les coordonnées de la localisation géographique de l’établissement, ministère a également le décidé d’ouvrir une interface au niveau du compte du responsable du bureau de programmation et de suivi pour suivre le processus de réservation. Selon la note du ministère, le lancement de cette opération est très urgent , ajoutant que le dernier délai pour réserver le statut de la connexion Internet est le dimanche 29 novembre 2020 à 12h00.