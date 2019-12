EDUCATION : Tebboune promet la révision des programmes scolaires

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé jeudi à revoir les programmes scolaires et à régler le problème de la surcharge du cartable de l’élève. Dans son premier discours à la Nation à l’issue de sa prestation du serment constitutionnel, le président de la République a évoqué l’Education nationale s’engageant à la révision et à l’allégement des programmes scolaires, particulièrement pour le cycle primaire, et au règlement du problème de la surcharge du cartable scolaire. Estimant que « l’éducation est devenue une préoccupation pesante pour la famille et l’Etat à la fois », M. Tebboune a promis davantage de renforcement aux cantines et au transport scolaires à travers tout le territoire national, notamment dans les régions enclavées, les zones rurales et les régions du Sud et d’intérêt et de soutien à l’enseignant, matériellement et socialement. Concernant le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le président de la République a mis en avant l’importance de lui accorder l’intérêt indispensable afin de lui permettre de jouer « un rôle pionnier dans l’édification de la nouvelle République algérienne », à travers le développement des programmes pour hisser le niveau des diplômés et jeter des passerelles entre l’Université et le monde du travail afin de faire de cette dernière « la locomotive de l’édification d’une économie forte ».