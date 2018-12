EDUCATION : Sit-in des corps communs à Mostaganem

Plusieurs dizaines de travailleurs des corps communs et les ouvriers professionnels de l’éducation nationale au niveau de la wilaya de Mostaganem et affiliés au Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (Snccopen), ont organisé, en fin de semaine passé , un sit-in devant le siège de la direction de l’éducation de Mostaganem, afin de revendiquer leurs droits socioprofessionnels. . Les protestataires appellent le gouvernement et le ministère de tutelle à retirer immédiatement les articles 19 et 22 du code général de la Fonction publique relatifs à l’emploi par contrat. Le syndicat a adressé une lettre de protestation à la direction de l’Éducation nationale, dans le but de “dénoncer la répression des manifestations pacifiques des corps communs et les OP de l’éducation nationale. Les manifestants, en outre, ont appelé la ministre de l’Éducation à réintégrer de manière effective les laborantins dans le corps éducatif pour qu’ils puissent bénéficier de toutes les primes, à savoir celles de la documentation et du rendement qui doit être à 40% au lieu de 30%, et ce, avec un effet rétroactif depuis 2008.Ces deux catégories de travailleurs sont revenues à la charge, sous l’égide de leur syndicat, pour remettre sur la table leurs revendications toujours non satisfaites, selon eux, par leur tutelle. Abrogation des articles 19 et 22 du statut général de la Fonction publique, révision du statut particulier, une prime de rendement à 40%, application des PV signés entre leur syndicat et le ministère de l’Éducation nationale, pourvoir deux sièges de ces deux catégories à la gestion des œuvres sociales, promotion automatique du secrétaire et de l’agent d’administration toutes les 10 années et définition des tâches”, sont les revendications que le syndicat a réitérées lors de cette journée de protestation.