EDUCATION : Réception de 14 nouvelles structures à la prochaine rentrée

Il sera prévu, à la wilaya de Mostaganem, la réception de plusieurs nouvelles structures pédagogiques à la prochaine année scolaire 2018-2019. En effet, selon le directeur de l’éducation, M. Larbi Benchohra, le secteur public de l’éducation nationale à la wilaya de Mostaganem réceptionnera le mois de Septembre prochain 14 nouveaux établissements scolaires dont le taux de réalisation a atteint un pourcentage avancé, parmi ces structures, cinq établissements scolaires au niveau des quartiers résidentiels. Dans ce contexte, le cycle primaire sera renforcé au cours de la prochaine année scolaire de deux nouveaux établissements scolaires après la reconversion par les autorités locales de ces deux structures qui appartenaient à la garde communale situées dans la région d’Ennaro, commune de Mansourah et douar « Alskarniah », commune de Bouguirat, et leur aménagement en établissements scolaires. Il sera également procédé au cours de la prochaine rentrée scolaire à la réception de huit classes après leur extension au niveau de l’établissement scolaire à Aïn Tédelès, l’établissement Morseli Ahmed, commune de Hassi Mamèche et l'établissement Latroche Charef, commune de Bouguirat et trois cantines scolaires au douar « Douaoudia », commune de Mesra et douar « Beni Niat », commune de Ouled Boughalem, ainsi qu’à Ain Tédelès centre ajoute la même source. Comme il sera également mis en service au cours de l'année scolaire 2018-2019, un CEM à la commune de Nekmaria, dont le taux de réalisation a atteint 65 % et un autre CEM à douar Merzouka, commune de Kheir Eddine, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 50 %, ainsi que 10 classes soumises à extension au CEM Ibn Sina à Mostaganem. Dans le cycle secondaire, il sera, procédé à l'ouverture d'un nouvel établissement scolaire à la commune de Mesra dont le taux de réalisation a dépassé 60 %, ce qui soulagera la pression sur le seul ancien établissement secondaire à cette commune. La même source a souligné que le secteur de l’éducation de la wilaya de Mostaganem aurait proposé récemment au ministère de tutelle la réalisation de 16 nouveaux établissements scolaires, dont 9 CEM, un établissement secondaire, et l’extension de 135 classes au niveau du cycle primaire et moyen, et 7 unités de dépistage scolaire (UDS) pour le suivi de l’état de santé des élèves au cours des trois prochaines années pour combler le déficit dans les structures éducatives et soulager la pression au niveau de quelques-uns des établissements scolaires. Il est lancé actuellement à la wilaya de Mostaganem, la réalisation de 17 établissements scolaires, 10 CEM, 4 lycées, 6 cantines scolaires, deux stades et une unité de dépistage scolaire (UDS), pour le suivi de l’état de santé des élèves à la commune de Souaflia et 22 classes soumises à extension au deux cycles primaire et moyen qui seront réceptionnées au cours des deux prochaines saisons a-t-on précisé.