EDUCATION : Prolongation de la suspension des cours jusqu'au 29 avril

Le ministère de l'Education a rendu public un communiqué pour annoncer la prolongation de la suspension des activités pédagogiques sur l’ensemble des établissements scolaires, jusqu'au 29 avril. "La décision est prise en application des orientations du président de la République et instructions du Premier ministre de prolonger la période du confinement jusqu'au 29 avril", explique le ministère de l'Education nationale. Des cours types concernant le 3ème trimestre et des séances de prise en charge psychologique des élèves seront diffusés sur les médias, en collaboration avec les Directions de l'éducation au niveau des wilayas, ajoute le communiqué. Le communiqué du ministère de l'Education est somme toute inutile, dans la mesure où la prolongation de la période du confinement, pour cause du Coronavirus, concerne de facto les établissements scolaires. Mais la question reste encore posée s'agissant de l'avenir des examens de fin d'année et sur laquelle le ministère n'a pas encore tranchées, sachant que plusieurs propositions sont sur le bureau de M.Adjaout.