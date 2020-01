EDUCATION : Plus de 9,2 millions d'élèves scolarisés en 2018-2019

Plus de 9,2 millions d'élèves, tous cycles confondus, étaient scolarisés au terme de l'année scolaire 2018-2019, avec un taux de féminisation de 49%, a indiqué l'Office National des Statistiques (ONS). Durant l'année scolaire écoulée, le total des élèves scolarisé a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles confondus, contre 8.924.230 durant l'année scolaire 2017-2018, en hausse de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux de féminisation moyen de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent les données statistiques d'une nouvelle publication élaborée par l'Office sur les principaux indicateurs du secteur de l'Education Nationale (EN). Cette publication, première du genre, met en exergue l'évolution des principaux indicateurs du secteur à travers les différents cycles de l'enseignement (préscolaire, primaire, moyen et secondaire), l'encadrement pédagogique ainsi que le nombre d'établissements scolaires. Les indicateurs clés du secteur montrent que les élèves du palier primaire (y compris les élèves du préparatoire) représentent plus de 54% (5.009.230) du total des enfants scolarisés. Pour les enseignants, dans les différents cycles scolaires, leur nombre total s'est établi à 478.985 durant l'année scolaire 2018-2019 contre 471.059 durant la période 2017-2018, soit une hausse de 1,7%. En ce qui concerne les établissements scolaires, le secteur comptait 26.982 établissements dont 19.037 écoles primaires, 5.512 collèges et 2.433 lycées. Selon le cycle scolaire, le nombre des établissements de l'enseignement préparatoire a été de 495.481 établissements, contre 512.068 durant la période 2017-2018, en baisse de 3,23%, soit 16.587 élèves en moins.