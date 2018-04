EDUCATION : Plus d’école sans une Association de parents d’élèves

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a fait part ce samedi à Batna d’un projet d’une instruction interministérielle impliquant son département et celui de l’Education nationale relative à « l’accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d’élèves ». Inaugurant un nouveau lycée au pôle urbain Hamla-3 dans la commune d’Oued Chaâba, le ministre a annoncé qu’il sera procédé dans ce cadre à la consultation du ministère de l’Education afin de « n’ouvrir aucun établissement scolaire qu’en présence d’un représentant des parents d’élèves (association des parents d’élèves) », attestant que les associations des parents d’élèves sont des « partenaires essentiels ».L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat non pas seulement entre les institutions de l’Etat et les établissements publics, mais aussi entre tous les secteurs, a ajouté M. Bedoui, estimant que pour « qu’il y ait une dynamique participative, il faut une société civile structurée dans un cadre associatif qui porte cette dynamique vers une solidarité qui englobe tous les secteurs ».