EDUCATION : Ouadjaout appelle les enseignants à la mobilisation

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé les enseignants, à se «mobiliser» pour préserver l’Ecole algérienne, en assurant l’enseignement aux élèves et en préservant leur sécurité et santé, au vu de la propagation de la pandémie de Covid-19. Dans un message adressé aux enseignants à l’occasion de leur journée, célébrée le 5 octobre de chaque année, Ouadjaout a souligné l'impérative «mobilisation des enseignants pour l’Ecole algérienne et pour nos générations montantes, dans un contexte marqué par la propagation de cette pandémie qui ne cesse de prendre des vies", ajoutant que la prochaine année scolaire (2020-2021) sera «l’une des plus difficiles». A cette occasion, Ouadjaout a mis l’accent sur la nécessité de garantir l’enseignement aux élèves, après une interruption de plusieurs mois, tout en veillant à la préservation de leur sécurité et santé ainsi que celles des personnels pédagogiques et administratifs les encadrant, dans le respect «strict» des mesures préventives énoncées dans le protocole sanitaire élaboré par le ministère et adopté par le Comité scientifique relevant du ministère de la santé.