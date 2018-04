EDUCATION NATIONALE : Une nouvelle grille de salaires pour le personnel

Cette nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération des corps spécifiques de l'Education nationale, en application de la décision du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été publiée, le dimanche dernier, par le ministère de l'Education nationale. Ce dernier a procédé également à la mise en œuvre du décret présidentiel n 14-266 du 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n 07-304 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Selon la nouvelle grille, les travailleurs du secteur bénéficieront de promotions qui concerneront l'ensemble des catégories, à savoir les enseignants des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) outre les fonctionnaires, conseillers de l'éducation, directeurs et inspecteurs. Avec cette nouvelle grille, de nombreux travailleurs bénéficieront de conséquentes augmentations de salaires, à la faveur de leur promotion à des postes supérieurs. Ainsi, l'aide enseignant qui est actuellement à la catégorie 7 accédera au grade de maitre d'enseignement primaire dans la catégorie 10.Le conseiller de l'éducation , positionné dans la grille actuelle à l'échelle 12 "grimpera" à la 15, alors que le censeur de lycée passera de la catégorie 14 à la catégorie 16.