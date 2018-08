EDUCATION NATIONALE : Les enfants de 5 ans autorisés en première année primaire

Le ministère de l’éducation nationale autorisera les inscriptions des enfants nés entre le 1er et le 31 mars 2013, en première année primaire. La tutelle a demandé à voir les listes des enfants éligibles, afin de leur éviter de perdre une année d’études en attendant l’âge de six ans réglementaire. Un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur oblige les écoles qui ont encore des places à accepter cette catégorie d’élèves. Les enfants âgés de 5 ans doivent obligatoirement être inscrits en préscolaire, cependant, le manque de places disponibles et de classes spécialisées qui contiennent 25 élèves, a contraint le ministère a trouver une solution et à accepter les enfants nés durant les trois premiers mois de l’année dans la première année primaire. Le problème auquel font face les directeurs de l’éducation et les parents à la fois, est le manque de places pédagogiques, avec le retard enregistré sur les nouveaux projets du ministère de l’éducation nationale.