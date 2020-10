EDUCATION NATIONALE : Le calendrier des compositions fixé en deux phases

Le ministère de l'Education nationale a décidé jeudi d'unifier les périodes de déroulement des compositions trimestriels de l'année scolaire 2020/2021, en deux phases pour les trois paliers d'enseignement, et ce afin de consacrer les principes d'équité et d'égalité des chances entre les élèves, selon le calendrier des compositions dévoilé par le ministère. Cette décision a été prise en raison du caractère exceptionnel de l'année scolaire en cours, indique la même source, relevant que la période des compositions du premier trimestre, pour les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) a été arrêtée du 28 février au 4 mars 2021. Cependant, le calendrier des compositions du deuxième trimestre a été arrêté pour les niveaux non concernés par les examens de fin d'année, à savoir 1, 2, 3, et 4 année primaire (AP), 1, 2 et 3 année moyenne (AM) à partir du 13 juin 2021. La période des compositions pour les classes de 1 et 2 année secondaire (AS) a été fixée du 13 au 17 juin 2021. Quant aux classes concernées par les examens officiels de fin d'année, le calendrier relève la date du 1er juin pour les compositions de 5 AP, du 7 au 9 juin pour les compositions de 4 AM et du 6 au 10 juin pour les compositions de 3 AS.