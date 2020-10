EDUCATION NATIONALE : Le calendrier des compositions fixé en 2 phases

Les syndicats de l’Éducation nationale ont salué la décision prise par le ministère de l’Éducation nationale, qui consiste en l’unification des périodes de déroulement des compositions trimestrielles de l’année scolaire 2020-2021, et leurs soumissions à un système biphasé pour les trois paliers d’enseignement. Le CNAPEST par la voix de son secrétaire général Samir Oulhadj a déclaré que: « l’année scolaire a été fractionnée en deux semestres, avec une adoption de deux examens semestriels, on estime que l’unification des examens de diverses classes sera positive ». « Cette programmation nous permet de gagner quelques semaines, cet espace de temps gagné sera utilisé pour rattraper le les cours du programme de cette année scolaire », a-t-il ajouté. De son côté, le coordinateur national du Syndicat des professeurs d’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), Meziane Meriane, a estimé que : « que ces examens sont compatibles avec la situation épidémiologique ». Rappelant que cette décision, qui a été prise en raison du caractère exceptionnel de l’année scolaire en cours, précise que la période des compositions du premier trimestre pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) a été arrêtée du 28 février au 4 mars 2021, alors que le calendrier des compositions du deuxième trimestre a été arrêté pour les niveaux non concernés par les examens de fin d’année, à savoir 1, 2, 3, et 4 années primaires (AP), 1, 2 et 3 années moyennes (AM) à partir du 13 juin 2021. La période des compositions pour les classes de 1 et 2ème années secondaires (AS) a été fixée du 13 au 17 juin 2021. Quant aux classes concernées par les examens officiels de fin d’année, le calendrier relève la date du 1er juin pour les compositions de 5 AP, du 7 au 9 juin pour les compositions de 4 AM et du 6 au 10 juin pour les compositions de 3 AS.