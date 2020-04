EDUCATION NATIONALE : Le SNTE propose l’annulation des examens du 5ème et du BEM

Le syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) dresse un bilan de l’année scolaire face à la situation de la pandémie du Coronavirus. Le syndicat, dans une lettre adressée au ministre de l’éducation nationale, relève que les cours à distance ne sont pas une solution adéquate pour rattraper les cours du troisième trimestre aux élèves, sachant, argumente le SNTE, que ceux qui n’ont pas internet n’ont pas accès à ces cours. Devant cette situation, le SNTE fait des propositions au ministre demandant l’annulation des examens du 5ème et du BEM en maintenant celui du baccalauréat mais en reportant sa date pour la fin août ou début septembre. « En tant que syndicat, nous suggérons que, étant donné que le programme d’études a été achevé à environ 80% pendant les premier et deuxième semestres, le calcul de deux trimestres pour le passage à tous les niveaux, exempter les élèves des examens du certificat de l’enseignement primaire ainsi que du certificat de l’enseignement moyen, les rémunérer avec les points des premier et deuxième semestres, dans le passage aux classes supérieures et le report de l’examen du baccalauréat au début du mois de septembre ou à la fin du mois d’août en fonction des conditions du pays du fait de cette épidémie, avec fixation du seuil de cours pour les élèves de troisième année du baccalauréat 2020 en raison de la situation exceptionnelle que connaît le monde entier », indique le syndicat dans sa lettre.