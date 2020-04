ÉDUCATION NATIONALE : Le 3ème trimestre entamé dès la levée du confinement

Une source de l’Office national des examens et concours a révélé que le lancement du troisième trimestre de l’année scolaire en cours se fera immédiatement après la fin du confinement, approuvée par le gouvernement algérien en raisons de mesures de précautions face à la propagation du nouveau Coronavirus Covid-19 en Algérie, rapporte le journal arabophone » Ennaharonline ». La même source a révélé à « Ennaharonline » qu’après la fin du confinement, les dates des examens officiels « Cinquiéme, BEM et le baccalauréat » seront dévoilées, à noter que le ministère de l’éducation a réfuté formellement les informations erronées rapportées dans certains médias et sur les réseaux sociaux et faisant état d’un réaménagement des années scolaires en cours et prochaine et du changement du calendrier des examens scolaires. D’autre part, les syndicats de l’éducation ont fait de nombreuses propositions pour sauver la saison scolaire 2019-2020, notamment en comptant les moyennes pour les premier et deuxième trimestres uniquement, et en proposant des rattrapages pour les élèves qui ont obtenu en moyenne 9,5 sur 20 pour les cycles d’enseignement moyen, et secondaire et 4,5 sur 10 pour le cycle primaire. Pour rappel, le ministère de l’éducation nationale a annoncé dimanche 19 avril, dans un communiqué, le prolongement de la suspension des cours pour les trois paliers : primaire, moyen et secondaire, jusqu’au 29 du mois en cours.