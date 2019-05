EDUCATION NATIONALE : La date des examens trimestriels fixée

Le ministère de l’Éducation nationale, annonce, ce lundi 6 mai, avoir effectué un changement des dates des examens trimestriels de l’année scolaire 2018-2019 pour les trois cycles primaire, moyen et secondaire. Selon le nouveau calendrier publié lundi par le ministère de l’Éducation nationale, les examens du troisième trimestre concernant le cycle primaire débuteront dimanche 19 mai 2019. Les examens du troisième trimestre pour la première, deuxième, troisième, quatrième année auront lieu à compter du 19 mai prochain, indique le ministère. Les examens scolaires des cycles moyen (première, deuxième et troisième) et secondaire (première et deuxième année) auront lieu aussi le 19 mai 2019. Concernant les examens de fin d’année, pour le cycle primaire (5e) et le cycle moyen (4 e année moyenne) auront lieu à compter du 14 mai 2019 au 16 mai 2019. Les examens de la 3e année secondaire se déroulent du 12 mai 2019 au 16 mai 2019. Les examens de rattrapage auront lieu du 23 au 24 juin pour les trois paliers confondus, informe le ministère.