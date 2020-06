EDUCATION NATIONALE : L’avant-projet de la réforme sur la table du ministre

Le Ministère de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a annoncé être en possession d’un avant-projet de réactualisation et de réforme des programmes et des manuels scolaires. Le système éducatif est à nouveau sujet à de nouvelles expérimentations, selon le Ministère de l’Education Nationale, un projet de réforme est en cours de préparation afin d’ouvrir un nouveau débat national sur la question de l’éducation en Algérie. Les programmes et les manuels éducatifs ont été souvent sujets à de multiples réformes et contre-réformes au cours des années passées. Mohamed Ouadjaout, Ministre de l’Education Nationale, l’a annoncé devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée Populaire Nationale soulignant ainsi son intention de concrétiser ce projet, il précise que les copies du projet sont déjà prêtes et seront distribuées aux différents acteurs du secteur de l’éducation.