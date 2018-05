EDUCATION NATIONALE : Benghebrit salue les progrès réalisés à Sidi Bel Abbes

En visite d'inspection et de travail de deux jours à Sidi Bel Abbès, Mme Noria Benghebrit, ministre de l'éducation nationale s'est dit, devant les premiers responsables , cadres supérieurs de l'éducation et autres partenaires sociaux, pleinement satisfaite des progrès réalisés dans le secteur et notamment les actions salutaires entreprises par des mécènes en matière de construction d'établissements et d'autres actions de contribution, menées bénévolement par des retraités au profit d'enseignants inexpérimentés et des élèves d'examens aspirant à des cours de perfectionnement. La première responsable du secteur, accompagnée d'une forte délégation, s'est rendue à la rue dite de Ténira en vue de s'enquérir de l'avancement des travaux de réalisation d'un lycée de 800 places et d'un C.E.M de type base 7 destinés à la rentrée scolaire 2018/2019. Elle a ensuite procédé à l'inauguration de l'école primaire Jebbour Mohamed de type D1, avant de rallier le quartier populeux Sakia Hamra pour s'informer sur le projet d'aménagement et de modernisation de l'institut national de formation de personnel de l'éducation(INFPE) A Sidi Lahcen, chef-lieu d'une commune banlieusarde, Mme la ministre a supervisé le chantier de construction d'un C.E.M base 7,dont l'ouverture est programmée pour septembre prochain ,puis de l'école primaire Jamil Abdelkader en cours de réalisation, avant de rejoindre l'école Bouda Bouziane, sise à Sidi yagoub, une visite inscrite dans le cadre du concours de la meilleure école primaire de la Daïra.